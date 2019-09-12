Ситуация в области стратегической стабильности в мире продолжается ухудшаться. Существует потенциальный риск возникновения ядерной войны. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, подобный риск есть "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Негативная динамика заметнее всего проявляется в последний год, когда "действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными", подчеркнул дипломат.
"Они (страны Запада - при. ред) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - сказал представитель МИД России.
Со своей стороны Москва готова к возобновлению переговоров с США по стратегической стабильности. "Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших коллег к серьезному заинтересованному диалогу", - заключил Рябков.
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