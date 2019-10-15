Соединенные Штаты Америки стремятся лишить Российскую Федерацию прав на Северный морской путь.
Об этом пишет сербское издание "Печат", передают "РИА Новости".
США считают, что Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским, пишут авторы материала.
Для России же, напоминают эксперты, Северный морской путь играет огромное значение. Это не только международный логистический коридор, поясняют они, но и внутренняя транспортная артерия.
Соединенные Штаты Америки уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему влиянию Российской Федерации в Арктике, пишет издание.
Госсекретарь США Майк Помпео, например, неоднократно выражал обеспокоенность "российскими притязаниями" на международные воды Северного морского пути. Советник президента США по национальной безопасность Джон Болтон же в свою очередь обещал, что Вашингтон установит круглогодичное присутствие в Арктике.
Известный дерматолог доктор Веральо-Роуэлл указывает на несколько факторов, вызывающих темные круги под глазами, в том числе на толщину кожи, тонус, питание и старение.