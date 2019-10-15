"Печат": США стремятся лишить Россию прав на Северный морской путь

Соединенные Штаты Америки стремятся лишить Российскую Федерацию прав на Северный морской путь.

Об этом пишет сербское издание "Печат", передают "РИА Новости".

США считают, что Северный морской путь должен быть общим, а не исключительно российским, пишут авторы материала.

Для России же, напоминают эксперты, Северный морской путь играет огромное значение. Это не только международный логистический коридор, поясняют они, но и внутренняя транспортная артерия.

Соединенные Штаты Америки уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему влиянию Российской Федерации в Арктике, пишет издание.

Госсекретарь США Майк Помпео, например, неоднократно выражал обеспокоенность "российскими притязаниями" на международные воды Северного морского пути. Советник президента США по национальной безопасность Джон Болтон же в свою очередь обещал, что Вашингтон установит круглогодичное присутствие в Арктике.