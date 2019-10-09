Трамп назвал ошибкой военное присутствие США на Ближнем Востоке

США не следовало отправлять военнослужащих на Ближний Восток, где "сотни лет" продолжаются столкновения между различными группировками. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп.

"Бои между различными группировками продолжаются сотни лет. США никогда не должны были присутствовать на Ближнем Востоке. Переместили 50 наших военнослужащих. Турция должна взять на себя захваченных бойцов ИГ*, которых Европа отказывается принимать назад. Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!" - написал он на своей странице в Twitter.

По словам президента США, страна потратила более восьми триллионов долларов на "обеспечение правопорядка на Ближнем Востоке". При этом тысячи американских военнослужащих погибли или были серьезно ранены. Глава Белого дома назвал отправку американцев в этот регион "худшим решением в истории страны".

Ранее американский лидер заявил, что за последние 18 лет США вложили в Ближний Восток более 7 триллионов долларов, а получили "меньше, чем ничего".

Напомним, 5 октября президент Турции объявил о начале военной операции на севере Сирии. Затем Вашингтон заявил, что американские военные не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.