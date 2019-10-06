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Иранский генерал предрек крах США из-за "тиранической философии"

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США ждет неизбежное падение из-за отсутствия "стратегии", несмотря на военную и экономическую мощь страны. Такое заявление сделал главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

"Физическая мощь - не самое важное, за силой должна быть философия. Посмотрите на сегодняшнюю философию Америки: у нее эффектная наружность, но ее натура тираническая", - сказал он. 

Иранский военный подчеркнул, что отсутствие стратегии - это путь, который неизбежно ведет к гибели любой страны. Именно это сейчас и происходит с Америкой, уверен он. "Все государства с порочной системой проходят единый исторический цикл. У них бывает взлет, но потом неизбежно наступает упадок", - заверил глава КСИР. 

Генерал также добавил, что система пропаганды не поможет американским властям спастись. "Они (СМИ - прим. ред.) похожи на паутину со сложной и разветвленной структурой, но хрупкой по сути", - подчеркнул Салами. 

Ранее командующий КСИР заявил, что Тегеран располагает баллистическими ракетами, которые могут отправлять на дно американские авианосцы. Он также пригрозил европейским странам. Если те займут враждебную позицию в отношении Ирана, то дальность полета ракет будет повышена. 

Темы сша ксир иран крах военный генерал тираническая философия
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