Иранский генерал предрек крах США из-за "тиранической философии"

США ждет неизбежное падение из-за отсутствия "стратегии", несмотря на военную и экономическую мощь страны. Такое заявление сделал главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

"Физическая мощь - не самое важное, за силой должна быть философия. Посмотрите на сегодняшнюю философию Америки: у нее эффектная наружность, но ее натура тираническая", - сказал он.

Иранский военный подчеркнул, что отсутствие стратегии - это путь, который неизбежно ведет к гибели любой страны. Именно это сейчас и происходит с Америкой, уверен он. "Все государства с порочной системой проходят единый исторический цикл. У них бывает взлет, но потом неизбежно наступает упадок", - заверил глава КСИР.

Генерал также добавил, что система пропаганды не поможет американским властям спастись. "Они (СМИ - прим. ред.) похожи на паутину со сложной и разветвленной структурой, но хрупкой по сути", - подчеркнул Салами.

Ранее командующий КСИР заявил, что Тегеран располагает баллистическими ракетами, которые могут отправлять на дно американские авианосцы. Он также пригрозил европейским странам. Если те займут враждебную позицию в отношении Ирана, то дальность полета ракет будет повышена.