В Киеве призвали создать армию "дронов-киллеров" для борьбы с Россией

Украина должна разработать армию "дронов-киллеров" для создания "асимметричного щита сдерживания российской агрессии". Такое мнение высказал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По его словам, только подобные военные технологии отражают "адекватный подход" к обороне страны и перевооружению украинской армии. При сохранении нынешнего курса развития оборонного потенциала у Киева нет никаких шансов победить в войне с Россией.

"В 2019 году начинать строить украинскую версию Як-130 выглядит не просто утопией, но форменной глупостью. Ждать американских F-16? Самая мысль об этом коробит", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что идею "москитного флота" можно перенести в воздушное пространство и для усиления наземной компоненты - "в виде орды роботов-киллеров".

Ранее в Киеве заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота. Основой таких сил станут небольшие катера.

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