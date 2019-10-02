Родриго Дутерте прибыл с официальным визитом в Москву

Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. В РФ он пробудет до 5 октября. Дутерте планирует выступить на форуме "Валдай" и прочитать лекцию перед российскими студентами.

Сегодня филиппинский лидер проведет встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров планируется обсудить актуальные вопросы сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере, уточняет пресс-служба правительства.

Затем Дутерте отправится в Сочи, где вместе с Владимиром Путиным выступит на пленарном заседании Валдайского клуба.