Посол Великобритании рассказал про свою любовь к России

Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу, который в конце текущего года покинет свой нынешний пост, рассказал про любовь к России.

"Я в России, потому что мне нравится Россия. К сожалению, моя работа в России заканчивается к концу года. Но я намерен остаться на связи с большим количеством друзей и коллег, которые у нас появились", - сказал дипломат в интервью агентству РИА"Новости".

По его словам, должность посла - это в некотором роде работа мечты. Посол подчеркнул, что при всех разногласиях на правительственном уровне, Великобритания пытается выстроить новый тип отношений с Россией. В этом плане за годы дипломатической работы удалось сделать много, считает дипломат.

Напомним, в мае стало известно, что преемницей Бристоу на посту посла станет Дебора Броннерт. Ранее она занимала в ведомстве должность директора по экономическим и глобальным вопросам.