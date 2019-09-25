Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг в ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о нескольких замечаниях в адрес Греты Тунберг, которая ранее раскритиковала мировых лидеров за бездействие по отношению к экологическим проблемам. Меркель отметила, что речь 16-летней экоактивистки ее "задела".

Немецкому канцлеру не понравилось, что Грета Тунберг не упомянула о новых технологиях и их их вкладе в улучшение экологии. Меркель привела в пример альтернативные источники энергии, которые повсеместно внедряются в Европе.