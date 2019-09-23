На Украине возбудили дело против Парубия о беспорядках в Одессе

Государственное бюро расследований Украины открыло новое уголовное производство в отношении бывшего спикера украинского парламента Андрея Парубия в связи с событиями в Одессе в 2014 году.

"ГБР открыло против меня уголовное производство. За организацию защиты Одессы весной 2014 года. Правда, в своем письме ГБР это называет "массовыми беспорядками" - сообщил он на своей странице в Facebook.

Экс-спикер Рады пожаловался, что его деятельность теперь классифицируется как "факт создания и координации общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков на территории Одессы". Ведомство планирует причастность политика к "теракту". В заявлении отмечается, что с помощью оружия, взрывов и поджогов он запугал население города.

Ранее районный суд Киева обязал ГБР зарегистрировать уголовное производство по статье "Препятствование осуществлению избирательного права" из-за возможного вмешательства Парубия в избирательный процесс.

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