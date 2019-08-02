Киевский суд потребовал от Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начать уголовное производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Как уточняет издание "Украинские новости", председателя парламента подозревают во вмешательстве в избирательный процесс. Жалоба в суд поступила от анонимного заявителя. В ней говорилось о том, что гражданин обратился в ведомство еще в начале июля, однако уголовное дело до сих пор так и не было открыто. Жалоба была рассмотрена судом 22 июля
Напомним, Парубий вступил в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, который дважды требовал от спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал отказ. Глава государства обвинил председателя парламента в преступном бездействии. В ответ Парубий попросил президента подать просьбу о созыве в правильной форме.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который вводит уголовную ответственность для лиц, не признающих принадлежность Крыма и Донбасса Украине. Автором инициативы является спикер парламента Андрей Парубий.
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