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Суд Киева обязал ГБР начать уголовное производство в отношении Парубия

Мир » Бывший СССР » Украина print

Киевский суд потребовал от Государственного бюро расследований (ГБР) Украины начать уголовное производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия. 

Как уточняет издание "Украинские новости", председателя парламента подозревают во вмешательстве в избирательный процесс. Жалоба в суд поступила от анонимного заявителя. В ней говорилось о том, что гражданин обратился в ведомство еще в начале июля, однако уголовное дело до сих пор так и не было открыто. Жалоба была рассмотрена судом 22 июля

Напомним, Парубий вступил в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским, который дважды требовал от спикера созвать внеочередное заседание парламента, однако каждый раз получал отказ. Глава государства обвинил председателя парламента в преступном бездействии. В ответ Парубий попросил президента подать просьбу о созыве в правильной форме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на сайте Верховной Рады появился законопроект, который вводит уголовную ответственность для лиц, не признающих принадлежность Крыма и Донбасса Украине. Автором инициативы является спикер парламента Андрей Парубий.

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Темы гбр суд парубий спикер рады уголовное дело
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