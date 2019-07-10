Парубий предложил давать тюремный срок за непризнание Крыма украинским

На сайте Верховной Рады появился законопроект, который вводит уголовную ответственность для лиц, не признающих принадлежность Крыма и Донбасса Украине. Автором инициативы является спикер парламента Андрей Парубий.



В отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия возбудили дело / Новости от 07.05.2019 12:44

Политик предлагает сажать граждан, которые не признают Крымский полуостров и "временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области" украинскими на срок от 3 до 5 лет с конфискацией имущества.