Макрон обвинил Иран в росте напряженности в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал политический курс руководства Ирана. Свое заявление он сделал в самолете по пути на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Иранцы идут в настоящее время по пути усиления напряженности, что является стратегической ошибкой. Это является ошибкой как для самого Ирана, так и с точки зрения задачи обеспечения коллективной безопасности", - сказал он в интервью газете Le Monde.

При этом французский лидер не стал обвинять Иран в ударах по саудовским нефтяным объектам. По его мнению, в этом вопросе нужно быть "очень осторожным". "На данный момент существуют определенные представления об этом, однако не следует забывать, что эта бомбардировка - военный акт нового вида. Он изменяет саму экосистему, в которой находился регион", - считает Макрон.

Президент Франции выразил надежду на продвижение по иранской проблеме на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "В Нью-Йорке перед нами стоит важная задача. Оба участника кризиса там будут присутствовать. Можно надеяться, что-то (положительное - прим. ред.) произойдет", - заключил Макрон.

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