Власти Великобритании содержат журналиста Джулиана Ассанжа в худших условиях, чем обвиняемых в терроризме. Об этом в интервью газете The Gray Zone рассказал главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон.
По его словам, Ассанж находится в практически полной изоляции. Ему запрещено вести переписку и принимать гостей чаще, чем два раза в месяц. Подобные ограничения доказывают предвзятое отношение британских властей к журналисту, считает Храфнссон. Он также добавил, что сложившаяся ситуация "делает невозможной" борьбу против выдачи.
Выдачи основателя Wikileaks требуют сразу несколько стран. В США Ассанжа хотят судить за обнародование секретных документов Государственного департамента. Журналисту грозит длительный тюремный срок или смертная казнь.
Раннее сотрудники посольства Эквадора в Лондоне передали представителям США личные вещи и документы журналиста Джулиана Ассанжа, которые оставались там после его ареста. Процедура проводилась в рамках выполнения направленного Эквадору в 2018 году запроса США об оказании помощи при проведении расследования по делу Ассанжа.
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