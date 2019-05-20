Сотрудники посольства Эквадора передали США документы и вещи Ассанжа

Сотрудники посольства Эквадора в Лондоне передали представителям США личные вещи и документы журналиста Джулиана Ассанжа, которые оставались там после ареста основателя WikiLeaks британской полицией.



Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проведет в тюрьме 50 недель / Новости от 01.05.2019 14:44

"Эквадор передал все юридические документы Ассанжа и его рукописи прокуратуре США", - сказано в сообщении, опубликованном на странице WikiLeaks в Twitter.

В организации подчеркивают, что за "незаконной процедурой изъятия имущества" запретили наблюдать самому журналисту, его адвокатам и представителям ООН.

В руки американских прокуроров попали рукописи Ассанжа, его юридические и медицинские документы, а также все компьютерные файлы. Процедура проводилась в рамках выполнения направленного Эквадору в 2018 году запроса США об оказании помощи при проведении расследования по делу Ассанжа.