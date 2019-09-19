Нигер в следующем году откроет диппредставительство в России

Власти Нигера в следующем году планируют открыть дипломатическое представительство в Москве.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Нигера Каллой Анкурао сообщил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, передает ТАСС.

Глава МИД РФ заявил, что открытие Нигером посольства в России придаст "дополнительную устойчивость динамике нашего взаимодействия".

Состоявшиеся же переговоры, отметил Лавров, продемонстрировали, что "у этого взаимодействия весьма и весьма хорошие перспективы".

Отметим, что дипломатические отношения между Советским Союзом и Нигером были установлены в 1972 году. Тогда же Москва и Ниамей обменялись дипломатическими представительствами.

Посольство Российской Федерации в Нигере было закрыто в 1992 году, а посольство Нигера в РФ несколькими годами позже.