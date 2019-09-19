Страны Европы устали от Украины, так как Киев не следует советам своих западных партнеров.
Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявила действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
На высказывание главы постсоветской республики обратило внимание агентство новостей РИА.
Европа дает Киеву советы по выходу из кризиса вот уже "много лет", заявила Керсти Кальюлайд. Но Украина, посетовала политик, так и не стала менее коррумпированной, или же, например, менее олигархической.
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