Освобожденным украинским заключенным запретили въезд в РФ

Адвокат Дмитрий Динзе сообщил, что 35 украинских заключенных, которые недавно были переданы Украине в рамках обмена, больше не могут въехать в Россию.

Бывших заключенных внесли в базу с пометкой запрета на въезд. Динзе считает, что ограничения в отношении 35 лиц будет действовать пожизненно.

Также, по словам адвоката, освобожденных украинцев продолжают контролировать. На их счета в России наложены аресты.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.

В Киеве самолет встречал президент Украины Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин во время обмена находился на праздновании Дня города в Москве. В числе прилетевших в Россию оказались журналист Кирилл Вышинский, который опубликовал свою фотографию перед вылетом, а также Владимир Цемах.

На Украину вернулись 24 украинских моряка, арестованных за попытку нарушения российской границы в Керченском проливе, режиссер Олег Сенцов и еще десять граждан страны. Моряки были переданы под поручительство украинского омбудсмена. Это означает, что украинская сторона будет принимать участие в следственных действиях. Юридические основания для передачи остальных лиц пока неизвестны.

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