WSJ: Саудовская Аравия не верит, что их нефтебазы атаковал Иран

Соединенные Штаты Америки поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведывательных служб.

В документах говорится о том, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит Иран, сообщает издание The Wall Street Journal.

Разведка США считает, что для нападения Иран задействовал порядка трех десятков своих беспилотников и по меньшей мере десять ракет.

Представители Саудовской Аравии же, ознакомившись с отчетами американских разведслужб, заявили, что Соединенные Штаты Америки не предоставили достаточно доказательств в пользу своей версии о нападении Ирана.

Сообщается, что в самое ближайшее время Вашингтон поделится с Эр-Риядом новыми данными.

Напомним, что ответственность за совершенное 14 сентября нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.

США же считают, что за атакой стоит Иран.

Нападение, отметим, вынудило Саудовскую Аравию сократить объемы добычи нефти. Это привело к тому, что цены на сырье резко возросли.

Ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что Франции необходимо разрешение Вашингтона на выдачу кредита Ирану.

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