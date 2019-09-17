Соединенные Штаты Америки поделились с Саудовской Аравией отчетами своих разведывательных служб.
В документах говорится о том, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит Иран, сообщает издание The Wall Street Journal.
Разведка США считает, что для нападения Иран задействовал порядка трех десятков своих беспилотников и по меньшей мере десять ракет.
Представители Саудовской Аравии же, ознакомившись с отчетами американских разведслужб, заявили, что Соединенные Штаты Америки не предоставили достаточно доказательств в пользу своей версии о нападении Ирана.
Сообщается, что в самое ближайшее время Вашингтон поделится с Эр-Риядом новыми данными.
Напомним, что ответственность за совершенное 14 сентября нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена.
США же считают, что за атакой стоит Иран.
Нападение, отметим, вынудило Саудовскую Аравию сократить объемы добычи нефти. Это привело к тому, что цены на сырье резко возросли.
Ранее Соединенные Штаты Америки заявили, что Франции необходимо разрешение Вашингтона на выдачу кредита Ирану.
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