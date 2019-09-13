Для предоставления Ирану кредита в 15 миллиардов долларов Франция должна получить согласие Соединенных Штатов Америки.
Об этом заявил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, сообщает ТАСС.
Соединенные Штаты Америки продолжают "кампанию по максимальному давлению" на Иран, отметил Мнучин. Франция, уверен он, "понимает", что "не сможет предоставить" Ирану 15 миллиардов долларов кредита без согласия США.
Дело в том, что кредит Франции Ирану стал бы "нарушением санкций", которые ввели США, поясняет Стивен Мнучин.
Также Мнучин заявил, что сообщения средств массовой информации о планах Соединенных Штатов Америки ослабить санкции не соответствуют действительности.
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