Житель штата Айдахо в США Дэвид Раш сломал 98 карандашей за 1 минуту и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Об этом, ссылаясь на агентство UPI, сообщает ТАСС.
Таким образом Дэвид Раш побил установленный ранее рекорд в 90 сломанных карандашей за 1 минуту.
Примечательно, что американец попадал в Книгу рекордов Гиннеса неоднократно. Так, Дэвид Раш, например, как-то раз сломал за шестьдесят секунд 118 огурцов, а также обернул пищевой пленкой свою жену за 1 минуту 57 секунд.
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