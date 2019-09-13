Американец сломал 98 карандашей и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель штата Айдахо в США Дэвид Раш сломал 98 карандашей за 1 минуту и вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Об этом, ссылаясь на агентство UPI, сообщает ТАСС.

Таким образом Дэвид Раш побил установленный ранее рекорд в 90 сломанных карандашей за 1 минуту.

Примечательно, что американец попадал в Книгу рекордов Гиннеса неоднократно. Так, Дэвид Раш, например, как-то раз сломал за шестьдесят секунд 118 огурцов, а также обернул пищевой пленкой свою жену за 1 минуту 57 секунд.