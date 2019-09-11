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Зеленский лишил депутатов Рады неприкосновенности

Мир » Бывший СССР » Украина print

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщается на его официальном сайте, согласно документу статья 80 Конституции страны не будет содержать положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Вместе с тем депутаты теперь не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу в начале следующего года

Напомним, документ был принят Радой 3 сентября, а зарегистрирован еще в 2017 году Петром Порошенко, который тогда был главой государства.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал также снять неприкосновенность с президента и судей, чтобы все были равны перед законом.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

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Темы депутаты верховная рада владимир зеленский неприкосновенность
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