Зеленский лишил депутатов Рады неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.

Как сообщается на его официальном сайте, согласно документу статья 80 Конституции страны не будет содержать положений о том, что народным депутатам гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной рады.

Вместе с тем депутаты теперь не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу в начале следующего года

Напомним, документ был принят Радой 3 сентября, а зарегистрирован еще в 2017 году Петром Порошенко, который тогда был главой государства.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал также снять неприкосновенность с президента и судей, чтобы все были равны перед законом.

Источник фото: официальный сайт президента Украины

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