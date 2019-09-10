Зеленский успешно провел свой закон через обновленную Раду

Верховная рада во вторник приняла законопроект "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". За это решение проголосовали 245 народных депутатов.

Документ гласит, что Рада может устранить главу государства с поста в порядке импичмента только если он совершит госизмену или другое преступление. Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, которое подписали большинство депутатов от конституционного состава Рады - 226. Их подписи не отзываются.

В случае включения данного вопроса в повестку дня ВР создает временную следственную комиссию, президент может пользоваться услугами адвокатов. Если решение о его обвинении принято, Рада обращается в Конституционный и Верховный суды.

Когда они предоставляют заключения о соблюдении всех процедур и вины лидера страны, парламент принимает решение о смещении президента с поста в порядке импичмента. Если Раде не удается принять постановление об импичменте, спикер приносит извинения президенту от имени всего парламента.

Напомним, законопроект в конце августа внес глава государства Владимир Зеленский. Он вносил его и ранее, но парламент не включал документ в повестку дня. Сегодня за него голосовали только депутаты президентской фракции "Слуга народа", а также один внефракционный депутат.

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