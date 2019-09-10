Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, который позволит некоторым службам прослушивать и обыскивать депутатов без разрешения парламента. Документ был внесен в ВР президентом Украины Владимиром Зеленским, за него проголосовали 297 парламентариев.
Право на прослушку и обыск украинских депутатов без предварительного разрешения Верховной Рады могут получить Национальное антикоррупционное бюро Украины и Государственное бюро расследований. Также депутатами была поддержана отмена поправок, которые были внесены в украинское законодательство бывшим нардепом Андреем Лозовым. Ранее эти поправки обязывали правоохранителей устанавливать подозреваемых по преступлениям в течение определенного промежутка времени.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что украинский лидер Владимир Зеленский провел через Верховную раду закон об импичменте президента. Документ гласит, что Рада может устранить главу государства с поста в порядке импичмента только если он совершит госизмену или другое преступление.
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