Верховная рада одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Во втором чтении одобрен украинским парламентом законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, сообщает "РБК-Украина".

Зарегистрирован он был еще в 2017 году Петром Порошенко. В качестве срока вступления в силу указывается 1 января 2020 года. Согласно тексту документа, народные депутаты не несут ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте, кроме ответственности за оскорбление или клевету.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков призвал также снять неприкосновенность и с главы украинского государства и судей, чтобы все оказались равны перед законом.

Также ранее правовой комитет Верховной рады одобрил законопроект, который предполагает уменьшение количества депутатов в парламенте с 450 до 300. Комитет рекомендовал включить документ в повестку нынешней сессии.