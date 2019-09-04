Журналисту Playboy вернули пропуск в Белый дом через суд

Окружной суд Вашингтона 2 сентября постановил восстановить пропуск в Белый дом журналисту журнала Playboy и политическому аналитику CNN Брайану Карему.

Корреспондент заявлял, что действие его пропуска приостановили из-за ссоры с Себастьяном Горкой, который занимал должность помощника Дональда Трампа.

В 2018 году против Трампа также был подан иск о незаконном отзыве пропуска у корреспондента CNN. Однако тогда стало известно, что журналист телеканала Джим Акоста домогался до стажеров в администрации президента.