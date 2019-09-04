Окружной суд Вашингтона 2 сентября постановил восстановить пропуск в Белый дом журналисту журнала Playboy и политическому аналитику CNN Брайану Карему.
Корреспондент заявлял, что действие его пропуска приостановили из-за ссоры с Себастьяном Горкой, который занимал должность помощника Дональда Трампа.
В 2018 году против Трампа также был подан иск о незаконном отзыве пропуска у корреспондента CNN. Однако тогда стало известно, что журналист телеканала Джим Акоста домогался до стажеров в администрации президента.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.