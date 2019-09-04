Президент Бразилии собирается запретить в школах "гендерную идеологию"

Президент Бразилии Жаир Болсонару дал поручение министерству образования разработать законопроект, который запретит распространение "гендерной идеологии" в школах. Это понятие предусматривает свободный выбор пола и социальных ролей.

Болсонару подчеркнул, что законопроект о запрете "гендерной идеологии" в школах должен всесторонне защитить детей. Министр Бразилии по делам женщин семьи и правам человека Дамереш Алвес ранее утверждала, что женщины должны иметь равные права, однако к ним должны относиться особым образом, поскольку "они женщины".