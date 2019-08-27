Путин сообщил о либерализации визового режима с Турцией

С начала текущего месяца действует безвизовый режим между РФ и Турцией для граждан двух государств со служебными, специальными паспортами, а также для профессиональных водителей.

Об этом заявил сегодня по итогам переговоров с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин.

По его словам, работа по либерализации визового режима "ведется последовательно". Российский лидер добавил, что Турция пользуется большой популярностью у туристов РФ - в прошлом году на ее курортах побывали около 6 млн россиян.

Путин и Эрдоган обсудили также экономические вопросы, в частности бесперебойность банковского обслуживания сделок. Российский президент сказал, что готовится межправительственное соглашение для расширения практики расчетов в национальных валютах во взаимной торговле.

Добавим, в следующем году Россия и Турция отметят столетие дипломатических отношений. Профильные ведомства уже составляют план торжественных мероприятий.

Источник фото: сайт Кремля

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