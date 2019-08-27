Газопровод "Северный поток-2" напоминает пакт Молотова-Риббентропа.
Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.
Замглавы МИД Польши напомнил, что 10 лет назад действующий президент Российской Федерации Владимир Путин приезжал в Польшу на памятные мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй мировой войны. Тогда глава РФ, указывает Шимон Шинковский вель Сенк, заявил, что российская сторона осуждает пакт Молотова-Риббентропа.
Но строящийся газопровод "Северный поток-2" очень сильно напоминает тот самый пакт, подчеркивает замглавы МИД Польши.
Напомним, что пакт Молотова-Риббентропа — договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанный сторонами в 1939 году.
К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства". Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных "областей, входящих в состав Польского государства", и Бессарабии в сферу интересов Советского Союза. Литва и западная часть Польши же были отнесены в сферу интересов Германии.
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