На Украине создали электронного помощника депутата Верховной рады.
Об этом сообщил эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов.
Электронный помощник создан на базе мессенджера Telegram. Его основная задача — облегчить депутату его работу в парламенте.
Пока, правда, электронный помощник депутата Верховной рады лишь предоставляет информацию — например, расписание заседаний, систему электронных законопроектов, инструкцию по работе с системой электронных заседаний комитетов, ссылки на государственные реестры, внутренние базы данных аппарата Верховной рады или же открытые данные из источников сети интернет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.