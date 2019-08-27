На Украине создали электронного помощника депутата Верховной рады

На Украине создали электронного помощника депутата Верховной рады.

Об этом сообщил эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов.

Электронный помощник создан на базе мессенджера Telegram. Его основная задача — облегчить депутату его работу в парламенте.

Пока, правда, электронный помощник депутата Верховной рады лишь предоставляет информацию — например, расписание заседаний, систему электронных законопроектов, инструкцию по работе с системой электронных заседаний комитетов, ссылки на государственные реестры, внутренние базы данных аппарата Верховной рады или же открытые данные из источников сети интернет.