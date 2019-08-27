Индонезия будет переносить столицу из Джакарты на остров Борнео 10 лет

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил об окончательном решении правительства по вопросу переноса столицы страны. По его словам, власти на протяжении трех лет изучали возможность переноса столицы из загазованной Джакарты на остров Борнео.

Видодо заявил, что столица государства все-таки будет перенесена, несмотря на массовые протесты. В ближайшее время парламент Индонезии подготовит законопроект, который будет регулировать процесс переноса столицы. Он займет 10 лет и потребует 32,5 миллиардов долларов.

Президент Индонезии пояснил, что при обсуждении вопроса учитывался риск стихийных бедствий. Джакарта подвержена высокой сейсмической активности. Выбранное правительством место на острове Борнео имеет минимальный риск для стихийных бедствий.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что власти Индонезии недавно ограничили доступ в интернет для своих граждан. Волнения в регионе вспыхнули после того, как представители крупнейшей этнической группы - яванцы начали избивать студентов из провинций Западное Папуа и Папуа. Поводом для агрессии стало предложение президента Индонезии Джоко Видодо перенести столицу страны.

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