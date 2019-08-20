Массовые беспорядки на востоке Индонезии стали причиной для ограничения доступа в интернет. О решении властей сообщил представитель министерства коммуникаций и информации Фердинандуса Сэту.
Он пояснил, что в глобальной сети набирают обороны объемы фальшивой информации, которая распространяется сторонниками дестабилизации политической ситуации.
Волнения в регионе вспыхнули после того, как представители крупнейшей этнической группы - яванцы начали избивать студентов из провинций Западное Папуа и Папуа. Поводом для агрессии стало предложение президента Индонезии Джоко Видодо перенести столицу страны из Джакарты на остров Калимантан.
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