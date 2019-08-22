Россия может выдать Украине задержанных моряков до конца августа

Обмен задержанными и осужденными между Российской Федерацией и Украиной может состояться буквально со дня на день.

В числе выданных задержанных будут и моряки Военно-морских сил Украины, задержанные в Керченском проливе в ноябре минувшего года.

О том, что обмен может состояться в августе, "Коммерсанту" рассказал источник, близкий к переговорам Москвы и Киева.

Согласно предоставленной информации, переговоры вышли на финальную стадию. На данный момент окончательный список задержанных и осужденных остается неизвестным, но задержанные в Керченском проливе украинские моряки в нем якобы точно есть.

Собеседник "Коммерсанта" также сообщил, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский достигли договоренности по теме освобождения моряков еще во время их первого телефонного разговора в начале июля.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в Керченском проливе произошел пограничный вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Корабли Военно-морских сил Украины тогда пытались, используя пролив, пройти из Одессы в Мариуполь.

Вооруженные силы России же украинские морские суда задержали, а находившийся на их борту экипаж арестовали.

Ранее глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины заявил, что Российская Федерация готовит вторжение со стороны Приднестровья, Белоруссии, Донбасса и Крымского полуострова.

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