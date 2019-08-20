Мнение народа не указ: Германия не отменит санкции против России

Правящая элита Германии предпочитает действовать в интересах трансатлантических соглашений, боясь стать причиной политического раскола в Европе.

Так опубликованное сообщение института YouGov, что лишь четверть населения ФРГ поддерживает сохранение санкций против России, прокомментировал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар.

"Есть много разочарований по отношению к Украине. Все думали, что там что-то произойдет. Поэтому вот эта старая картинка "Плохая Россия, хорошая Украина", которую 5 лет тому назад всюду мусолили, всем совали, исчезает. Поэтому люди говорят: а зачем нам вообще ругаться и ссориться с Россией", — отметил он.

"А в Европе, как мы знаем, есть отдельные государства, которые не хотят ни в коем случае останавливать санкции в отношении России. Поэтому мы постоянно топчемся на месте и остаемся в таком замкнутом кругу, где растет снизу желание нормализовать отношения с Россией", — подчеркнул эксперт.

Александр Рар призвал обратить внимание на мнение жителей других стран, в частности, прибалтийских, которые тоже могут поддержать позитивные отношения с Россией.

"Там тоже люди не хотят вечно в стадии холодной войны с Россией пребывать. Но политические элиты у нас закостенели в стереотипах холодной войны и трудно им оттуда уйти", — считает он.

Фото: arms-expo.ru