Правящая элита Германии предпочитает действовать в интересах трансатлантических соглашений, боясь стать причиной политического раскола в Европе.
Так опубликованное сообщение института YouGov, что лишь четверть населения ФРГ поддерживает сохранение санкций против России, прокомментировал "Правде.Ру" немецкий политолог Александр Рар.
"Есть много разочарований по отношению к Украине. Все думали, что там что-то произойдет. Поэтому вот эта старая картинка "Плохая Россия, хорошая Украина", которую 5 лет тому назад всюду мусолили, всем совали, исчезает. Поэтому люди говорят: а зачем нам вообще ругаться и ссориться с Россией", — отметил он.
"А в Европе, как мы знаем, есть отдельные государства, которые не хотят ни в коем случае останавливать санкции в отношении России. Поэтому мы постоянно топчемся на месте и остаемся в таком замкнутом кругу, где растет снизу желание нормализовать отношения с Россией", — подчеркнул эксперт.
Александр Рар призвал обратить внимание на мнение жителей других стран, в частности, прибалтийских, которые тоже могут поддержать позитивные отношения с Россией.
"Там тоже люди не хотят вечно в стадии холодной войны с Россией пребывать. Но политические элиты у нас закостенели в стереотипах холодной войны и трудно им оттуда уйти", — считает он.
Фото: arms-expo.ru
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