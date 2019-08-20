Глава китайского специального административного района Гонконг Кэрри Лам анонсировала создание площадки, где будет происходить диалог населения с властями. Чиновница отметила, что принять участие в дискуссиях могут все слои населения Гонконга.
Начать создание платформы власти вынудили массовые акции протеста, которые продолжаются в административном районе уже два месяца. Сейчас протестующие требуют от правительства создать комиссию, которая будет расследовать правомерность действий полиции во время акций протеста. Кэрри Лам отвергла эту идею и отказалась инициировать создание комиссии.
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