Американский миллиардер обвинил Порошенко в выводе за границу $8 млрд

Экс-президент Украины Петр Порошенко за время своего нахождения на посту вывел из страны на заграничные счета более 8 миллиардов долларов. Об этом рассказал американский миллиардер Сэм Кислин.

По его словам, в отношении Порошенко расследуются 12 уголовных дел, однако пока на своей должности находится генеральный прокурор Юрий Луценко, справедливого наказания не будет.

"Порошенко и Луценко - коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег. Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше 8 миллиардов долларов", - сказал бизнесмен в интервью украинскому изданию "Страна.ua".

Кислин добавил, что дела против Порошенко открыты и в США. Речь идет о расследовании кражи средств из кредиты, выделенного Украине Международным валютным фондом (МВФ).

"Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению. Все это делалось по распоряжению Порошенко. Не было контроля и прозрачности за расходованием средств МВФ", - заключил он.