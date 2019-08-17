Глава МИД Польши надеется напугать Россию американскими военными

Размещение постоянного контингента американских войск в Польше будет сдерживать Россию гораздо эффективнее, чем их отправка в Западную Европу. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Присутствие американских войск в Польше играет очень важную роль, намного более важную, нежели их присутствие на Западе. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие войск в Польше, тем более американских", - сказал он в интервью телеканалу Polsat.

Глава МИД также надеется, что во время визита президента США в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.

Напомним, в начале июня текущего года Польша договорилась о размещении на территории страны эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. В Вашингтоне пообещали увеличить численность американской бронетанковой бригады, которая сейчас находится в Польше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что договор между Вашингтоном и Варшавой предусматривает размещение военнослужащих и военной техники на шести точках, расположенных на территории Польши.

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