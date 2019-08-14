Посол США: использовать протесты в Москве в своих целях не планируем

Соединенные Штаты Америки не вмешивались во внутренние дела Российской Федерации.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

Напомним, что ранее посольство Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации опубликовало в своем официальном аккаунте в Twitter карту акций протеста в Москве.

Посольство США порекомендовало по возможности избегать тех мест, где проходят массовые акции протеста.

В МИД РФ, отметим, возмутились поведением посольства США. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта была даже не карта, а подробный маршрут несанкционированного митинга.

Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман же отрицает последовавшие после публикации карты обвинения во вмешательстве Вашингтона во внутренние дела России.

Специалист заявил, что американская сторона хотела лишь обеспечить безопасность находящихся на тот момент в Москве граждан США.

Джон Хантсман заявил, что сообщения подобного рода называются "консульскими оповещениями". Для любого посольства, стремящегося обеспечить охрану жизни граждан своего государства, это стандартная практика, подчеркнул Хантсман.

Посол США в РФ также отметил, что не понимает, как из этого можно сделать вывод о стремлении Вашингтона вмешаться во внутренние дела Российской Федерации.

Напомним, что Джон Хантсман недавно подал прошение об отставке.

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