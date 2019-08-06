Посол США в РФ направил Трампу просьбу освободить его от должности

Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман подал прошение об отставке.

Об этом сообщает американская политическая газета The Hill.

Хантсман, пишут авторы материала, уже направил действующему президенту США Дональду Трампу просьбу освободить его от должности. Посол заявил, что покидает пост в октябре текущего года.

Джон Хантсман надеется, что этого времени достаточно для выдвижения кандидатуры его преемника и ее утверждения Сенатом Соединенных Штатов Америки.

Посол США в РФ также пообещал, что сделает все возможное для "гладкой" передачи полномочий. Главное, отметил Хантсман, чтобы целям внешней политики Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации уделялось достаточно внимания.

Напомним, что Хантсман занимает должность посла США в РФ с октября 2017 года. В начале 90-ых годов прошлого века он трудился на посту посла США в Сингапуре, а в период с 2009 по 2011 годы — в Китае.

Ранее стало известно, что посол Великобритании в США в переписке с Лондоном называл Дональда Трампа "небезопасным", "некомпетентным" и "неумелым".

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