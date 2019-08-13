Зеленский исключил Бессмертного из контактной группы по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении от обязанностей представителя контактной группы на переговорах в Минске Романа Бессмертного.

Примечательно, что Бессмертный был назначен на эту должность 9 июля текущего года. Ранее он уже представлял Украину на переговорах в Минске в 2015-2016 году. Аналитики считают, что поводом для увольнения Бессмертного могло стать его интервью российскому изданию "Коммерсантъ".

Тогда Роман Бессмертный заявил, что поддерживает экономическую блокаду Донбасса. По его словам, сторонам нечего обсуждать до тех пор, пока не пройдет встреча лидеров нормандского формата. Также политик указывал на то, что Украине не будет менять конституцию ради предоставления Донбассу особого статуса.