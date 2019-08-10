Медики госпитализировали 15 футболистов в Розенфельд-Хайлигенциммерн. Инцидент произошел 9 августа во время тренировки. Рядом с футбольным полем ударила молния. Прожекторы на стадионе вышли из строя, а один из футболистов потерял сознание.
Местные полицейские рассказали, что попросили болельщиков отсесть подальше от газона, а 15 футболистов были госпитализированы. Все они получили легкие травмы. Непогода в Баден-Вюртемберге стала причиной переноса старта матча кубка Германии между клубами "Боруссия" и "Зандхаузен".
Также сильная гроза стала причиной эвакуации более двух тысяч участников музыкального фестиваля "Тауберталь".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что такое молния и как она может убивать. Поведение молний во многих случаях не поддается прогнозированию и пониманию. Люди, сидевшие во время грозы под деревом, после удара в него молнии остаются как бы окаменевшими; они кажутся живыми, но от прикосновения рассыпаются в прах...
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