В Чернобыле начали производить водку

Группа украинских и британских ученых решила доказать, что земли Зоны отчуждения можно использовать в коммерческих целях. Результатом их работы стала водка "Atomik". Примечательно, что на этикетке русским языком написано "самогон".

Производители утверждают, что "Atomik" - 100% крафтовый продукт. При ее производстве используют только ингредиенты из Зоны. Спирт изготавливают из зараженной радиацией ржи, а воду берут из чернобыльского водоочистителя. По словам производителей, в конечном продукте отсутствует радиация, поскольку она устраняется на этапе дистилляции.

Более того, часть средств с продажи произведенной в Чернобыле водки пойдет на благотворительность, то есть на помощь местным жителям. Журналист BBC отвез одну бутылку водки "Atomik" британскому бармену, который сказал, что у водки очень сильно выражен фруктовый вкус, поэтому она идеально подойдет для коктейлей.

Сейчас производители хотят наладить регулярный выпуск продукта. Они собираются делать около 500 бутылок в год и продавать туристам на территории Зоны отчуждения. Цену за одну бутылку пока не разглашают.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала серию интервью с журналистом, участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Владимиром Губаревым.

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