В государственной резиденции "Заславль" в Белоруссии прошла неформальная встреча Александра Лукашенко и главы Узбекистана Шавката Мирзеева.
Главы государств обменялись подарками. Неформальная встреча проходила в прошлогоднем "подарке" Мирзеева - резной беседке. Лукашенко вручил президенту Узбекистана панно под названием "Беларус", а также вышиванку. Младший сын главы Белоруссии подарил Мирзееву статуэтку зубра. В свою очередь, Шавкат Мирзеев преподнес Лукашенко статуэтку его в образе хоккеиста.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Владимир Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст от журналистов. "Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал украинский лидер журналистам. Как уточняет издание "Украинские новости", бюсты Зеленского изготавливает 23-летняя жительница Винницы. "Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине!", - отмечается на сайте продаж.
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