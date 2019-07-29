Лукашенко ответил на критику в интернете

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что читает обзоры из интернета и видит публикации различных критиков. По его словам, "некоторые умные" подвергли критике его слова о сборе 9,5 миллионов тонн урожая.

"Я знаком с тем, что пишут в интернете, и как обычно там много "особо умных". Вот они и критикуют все подряд. Например, мое заявление о том, что мы должны собрать не менее 9 миллионов тонн урожая", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер обратил внимание комментаторов на то, что они не учли урожай рапса, кукурузы и гречихи, который он также подразумевал в своем прогнозе. А представители Минсельхоза назвали лишь прогноз по урожаю зерновых культур, который и составляет 7 миллионов тонн.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Лукашенко не прогнозировал победу Порошенко в президентских выборах на Украине. Также Лукашенко выступил в защиту Владимира Зеленского, которого часто критикуют из-за того, что он не политик, а актер. Лукашенко поставил в пример 40-го президента США Рональда Рейгана, напомнив о том, что и актеры могут становиться главами государств.

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