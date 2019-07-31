Президент Украины Владимир Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст со следами помады, который ему хотела подарить съемочная группа телеканала "1+1" во время рабочей поездки главы государства в Черкассы.
"Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно", - сказал украинский лидер журналистам.
Как уточняет издание "Украинские новости", бюсты Зеленского изготавливает 23-летняя жительница Винницы. "Отличный и уникальный подарок, прекрасно украсит ваш рабочий стол и интерьер. Впервые на Украине!", - отмечается на сайте продаж.
Ранее президент Украины призвал не вешать в кабинетах чиновников его портретов. "Президент - не икона, он не идол, президент - это не портрет. Повесьте фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите в глаза им", - посоветовал Зеленский во время своей инаугурации.
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