Зеленский предложил мэру продать машину и погасить долг города за тепло

Президент Украины Владимир Зеленский предложил временно исполняющему обязанности главы города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долг города за отопление.

Свое предложение глава государства озвучил на совещании во время рабочего визита в Черкасскую область. Население Смелы исправно оплачивает жилищно-коммунальные услуги, однако у города появилась задолженность после того, как власти взяли на себя долги местного предприятия.

"Сумма, которая должна быть оплачена, составляет 3 млн гривен (более 115 тысяч долларов)", - отмечают украинские СМИ.

Во время совещания с президентом бывший глава города и Федоренко стали обвинять в случившемся друг друга. В какой-то момент словесной перепалки Зеленский обратился к врио мэра с вопросом о том, есть ли у него автомобиль. Получив утвердительный ответ чиновника, президент предложил ему продать свою машину.

"Продайте. Тогда никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", - сказал Зеленский.

По информации местных журналистов, в собственности Федоренко есть Porshe Cayenne, а его жена владеет Mercedes Benz G500.