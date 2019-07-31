Президент Украины Владимир Зеленский предложил временно исполняющему обязанности главы города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долг города за отопление.
Свое предложение глава государства озвучил на совещании во время рабочего визита в Черкасскую область. Население Смелы исправно оплачивает жилищно-коммунальные услуги, однако у города появилась задолженность после того, как власти взяли на себя долги местного предприятия.
"Сумма, которая должна быть оплачена, составляет 3 млн гривен (более 115 тысяч долларов)", - отмечают украинские СМИ.
Во время совещания с президентом бывший глава города и Федоренко стали обвинять в случившемся друг друга. В какой-то момент словесной перепалки Зеленский обратился к врио мэра с вопросом о том, есть ли у него автомобиль. Получив утвердительный ответ чиновника, президент предложил ему продать свою машину.
"Продайте. Тогда никто не сорвет отопительный сезон в Смеле", - сказал Зеленский.
По информации местных журналистов, в собственности Федоренко есть Porshe Cayenne, а его жена владеет Mercedes Benz G500.
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