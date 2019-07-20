Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал указ президента Владимира Зеленского об улучшении качества дорог в стране, назвав его цирком.
"Просто цирк на государственном уровне. Не стыдно?!", - написал министр на своей странице в Facebook.
По его мнению, офис главы государства неправильно рассчитал сумму, которая потребуется для ремонта автомобильных дорог. В администрации Зеленского заявили, что на эти цели из бюджета нужно выделить 150 миллиардов гривен (около 360 миллиардов рублей). Министр назвал эту цифру заниженной в три раза. Омелян также добавил, что заявленный в указе объем работ по ремонту магистралей невозможно выполнить за три года.
Ранее министр обвинял президента Украины в том, что он предпочитает разговаривать на русском языке, а не на украинском. Главе государства должно быть стыдно вести себя "по-кацапски", посчитал чиновник.
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