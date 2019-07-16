Замглавы британского МИД Алан Данкан заявил, что Джулиана Ассанжа не будут экстрадировать в страны, где действует смертная казнь.
По словам Данкана, такая договоренность была заключена между властями Великобритании и Эквадора после задержания основателя WikiLeaks. Джулиан Ассанж был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании эквадорского посольства Ассанж пребывал с 2012 года.
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12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.