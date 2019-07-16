Ассанжа не экстрадируют в страны, где действует смертная казнь

Замглавы британского МИД Алан Данкан заявил, что Джулиана Ассанжа не будут экстрадировать в страны, где действует смертная казнь.

По словам Данкана, такая договоренность была заключена между властями Великобритании и Эквадора после задержания основателя WikiLeaks. Джулиан Ассанж был задержан 11 апреля в посольстве Эквадора в Лондоне. В здании эквадорского посольства Ассанж пребывал с 2012 года.