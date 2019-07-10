Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине. Инцидент произошел в здании суда, когда там рассматривалось дело мэра Одессы Геннадия Труханова, с которым у Саакашвили старые счеты.
Бывший президент Грузии устроил пикет в здании суда вместе со своими сторонниками. Когда Саакшвили предпринял попытку прорваться в зал заседаний в коридоре началась потасовка. Политик толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку. Сейчас потерпевшая находится в больнице. После инцидента политика и его соратников вывели из зала суда.
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