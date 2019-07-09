Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией страны. Они проходят на острове Барбадос при участии норвежской стороны.
"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", - цитирует слова президента агентство РИА "Новости".
Мадуро добавил, что обсуждение коснется всех сфер жизни: экономики, политики, культуры, социальной сферы.
"Я очень оптимистично настроен. Сегодня переговоры длились пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога для нашей страны", - подытожил лидер Венесуэлы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.