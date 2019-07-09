Мадуро заявил о начале переговоров с оппозицией Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией страны. Они проходят на острове Барбадос при участии норвежской стороны.



Глава МИД Венесуэлы рассказал о возможности переговоров с оппозицией / Новости от 27.01.2019 23:04

"Очень обнадеживающее начало, у меня есть соответствующие сообщения от главы нашей делегации о сегодняшнем дне переговоров", - цитирует слова президента агентство РИА "Новости".

Мадуро добавил, что обсуждение коснется всех сфер жизни: экономики, политики, культуры, социальной сферы.

"Я очень оптимистично настроен. Сегодня переговоры длились пять часов, шаг за шагом мы сможем открыть дорогу мира, ненасилия, конструктивного диалога для нашей страны", - подытожил лидер Венесуэлы.