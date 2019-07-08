Космонавт и депутат Государственной думы России Елена Серова объяснила, как ей удалось увидеть вооруженные действия в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС).
"Мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - сказала парламентарий в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Такое заявление вызвало критику Серовой со стороны украинских СМИ, которые усомнились в том, что боевые действия на территории Донбасса возможно рассмотреть с орбиты. Однако позднее депутат пояснила, что речь шла только о взрывах, которые были видны "очень хорошо".
"Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооружённым глазом. Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю. Это было совершенно ужасное зрелище, настолько нас это потрясло, что словами не передать эти ужасы войны", - объяснила Серова в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Она добавила, что "украинские товарищи переворачивают все с ног на голову" и ведут себя крайне некорректно, когда пишут о том, что космонавты не могли наблюдать за происходившим в Донбассе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером сообщил, что Киев не готов вести прямые переговоры с Донбассом. По словам Зеленского, Украина будет и дальше договариваться с самоправозглошенными республиками Донбасса только в нормандском формате.
Читайте также: В Кремле изучат предложение Зеленского о новом формате переговоров
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.