Герой России объяснила, как смогла увидеть обстрел Донбасса с орбиты

Космонавт и депутат Государственной думы России Елена Серова объяснила, как ей удалось увидеть вооруженные действия в Донбассе с борта Международной космической станции (МКС).





"Мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди", - сказала парламентарий в ходе заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Такое заявление вызвало критику Серовой со стороны украинских СМИ, которые усомнились в том, что боевые действия на территории Донбасса возможно рассмотреть с орбиты. Однако позднее депутат пояснила, что речь шла только о взрывах, которые были видны "очень хорошо".

"Про движение техники речь не шла. Для этого нужна оптика соответствующая, оборудование. Я говорила только о том, что видела невооружённым глазом. Не одна я это видела. Иллюминаторы у нас смотрят на Землю. Это было совершенно ужасное зрелище, настолько нас это потрясло, что словами не передать эти ужасы войны", - объяснила Серова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Она добавила, что "украинские товарищи переворачивают все с ног на голову" и ведут себя крайне некорректно, когда пишут о том, что космонавты не могли наблюдать за происходившим в Донбассе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером сообщил, что Киев не готов вести прямые переговоры с Донбассом. По словам Зеленского, Украина будет и дальше договариваться с самоправозглошенными республиками Донбасса только в нормандском формате.

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